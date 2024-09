McLaren bekrefter navnet på sin neste superbil

HQ

Senere denne uken, på søndag ettermiddag, vil superbilprodusenten McLaren presentere sin neste superbil for verden. Bilen vil følge etter den berømte F1 og den fantastiske P1, og som vi bemerket sent i forrige uke, vil den sannsynligvis følge den samme navnekonvensjonen med en bokstav og en 1. Dette har blitt bekreftet av McLaren.

I en ny pressemelding får vi vite at det kommende kjøretøyet vil bli kjent som W1, og at det vil være "en etterfølger til den ikoniske McLaren F1 og den epokegjørende McLaren P1."

Når vi snakker om denne bilen som vi alle vil se for første gang kl. 13:00 BST / 14:00 CEST den 6. oktober, McLaren Automotive, legger administrerende direktør Michael Leiters til: "McLaren W1 er definert av ekte superbilprinsipper og er det ultimate uttrykket for en McLaren-superbil. W1 er et resultat av vår rike racinghistorie og VM-tankegang, og den flytter grensene for ytelse og er '1'-navnet verdig. I likhet med sine forgjengere F1 og McLaren P1 definerer W1 regelboken for en ekte superbil."

Hva forventer du av W1?

