McLaren-sjefen roser kampen mellom Norris og Piastri: "Det var hard og rettferdig racing"

Ungarns Grand Prix endte på samme måte som de tre foregående løpene, med en dobbeltseier til McLaren. Denne gangen var det Lando Norris som tok de 25 poengene, noe som reduserte avstanden mellom de to "Papayaene" ytterligere: Piastri sitter på 284 poeng, Lando Norris på 275 poeng, med Max Verstappen langt bak på 187 poeng (fortsatt på pallen, noe som betyr at han er lovlig bundet til Red Bull). Begge lagkameratene kjempet en intens kamp i de siste rundene av løpet, men hver og en brukte en annen strategi til tross for at de var i samme lag: Norris gjorde bare ett pit-stop, mens Piastri stoppet to ganger.

Dette viste seg å være nøkkelen til at Norris holdt unna, for selv med bare ett dekkskifte klarte ikke Piastri å passere ham på den smale og svingete Hungaroring, en bane noen sammenligner med Monaco for vanskelighetene med forbikjøringer. Andrea Stella, teamsjef hos McLaren, nektet for at de favoriserte noen av førerne (to stopp burde i teorien være en bedre strategi, men risikoen med ett stopp lønte seg for Norris).

I stedet sa han at "dette er en del av racing". "Som McLaren Racing ønsker vi å gi Formel 1 god racing," sa han, via Motorsport. "Vi ønsker å gi våre to førere muligheten til å utnytte, uttrykke talentet sitt, forfølge sine ambisjoner, sin personlige suksess, og dette må skje innenfor rammene av teamets interesser og rettferdighet, sportsånd og respekt for hverandre."

Mye har blitt sagt om interessekonflikten mellom to lagkamerater som også konkurrerer om den prestisjefylte førertittelen, men Stella er så langt "veldig stolt av hvordan Lando og Oscar kjører racing". "Det var fast, rettferdig racing. Det var definitivt innenfor våre prinsipper. Jeg synes dette er en flott måte å hedre Formel 1-racing på. Dette er verdiene til McLaren."

Før sommerpausen er det bare ni poeng som skiller de to førerne, med nesten like store sjanser for hvem som helst av dem til å vinne tittelen, og ingen andre er i nærheten av å matche dem i år.