McLaren tester W1-hyperbilen på Silverstone

HQ

1275 hestekrefter betyr selvfølgelig at McLarens kommende etterfølger til hyperbilen P1 er i bevegelse, og det med brask og bram. Leveransene av de første produksjonsbilene (alle er allerede solgt) begynner i februar, og i forkant av dette er McLaren og deres testførere opptatt med mye testing, inkludert den siste som fant sted på Silverstone, som du kan sjekke ut nedenfor.

McLaren:

"W1, som kjøres av McLaren Automotive Test Driver Gareth Howell, fortsetter å gjennomgå anstrengende dynamisk testing som en del av vårt omfattende utviklingsprogram. Bilen er konstruert for å bli presset til det ytterste, og den blir finpusset på noen av verdens mest krevende veier og høyytelsesbaner - med Silverstone som det perfekte testområdet. Det er her den raskeste og raskeste McLaren-bilen med veigodkjenning våkner til liv. 1275 hk fra den helt nye MHP-8 V8-hybriddrivlinjen som bare sendes gjennom bakhjulene. Hver runde rundt den ikoniske banen er en ren demonstrasjon av ytelse, presisjon og kontroll, og er et resultat av racing- og motorsportkunnskap."

