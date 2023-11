MCU oppnådde sitt laveste billettinntektsresultat med The Marvels

HQ

Allerede tidligere denne uken spådde flere analytikere i bransjen at The Marvels ville få det tøft i helgen, og nå får vi det svart på hvitt. Filmen har klart å spille inn rundt 63 millioner dollar internasjonalt og rundt 110 millioner dollar globalt, noe som gjør The Marvels til en av de svakeste MCU-premierene noensinne. En uheldig rekord, og med et budsjett på over 200 millioner dollar, pluss markedsføringskostnadene, lover det ikke godt for Marvels nyeste tilskudd.

En av bransjeanalytikerne kommenterer det som ser ut til å bli en regelrett flopp:

"Forestillingen om å ha sammenhengende universer og karakterer som reiser mellom den store og den lille skjermen har skapt en viss uinteresse hos publikum".

Paul Dergarabedian, som har brukt mye tid på å vurdere den nåværende situasjonen i Hollywood, sier:

"Etter flere tiår med urokkelig lojalitet fra fansen ser det ut til at superheltsjangeren står ved et veiskille, og det er på tide å revurdere hva som får publikum til å gå på kino."

"Marvel er en massiv merkevare som fortsatt appellerer til publikum over hele verden, men det kan være nødvendig å innføre nye strategier for å sikre fremtidig suksess."

Disney-sjef Bob Iger ser selv ut til å ha innsett dette, og med bare én MCU-relatert film på programmet neste år ser det ut til at både studioet og fansen får en sårt tiltrengt pause.

Hva tror du om MCUs fremtid, er det behov for en pause, en fullstendig omstart eller noe helt annet?

Takk, Variety.