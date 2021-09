Mechwarrior 5 inntar PlayStation denne måneden

HQ

Mechwarrior 5: Mercenaries ble sluppet til PC i 2019 og tidligere i år kunne også Xbox-fans ta del i Piranha Games massive mech-krig. Nå er det snart dags for PlayStation-spillere å få samme muligheten, ettersom det er bekreftet at både spillet og utvidelsen Heroes of the Inner Sphere kommer til PlayStation 4 og 5 den 23. september.

Dette er faktisk den første tittelen i serien som slippes til Sonys konsoller siden 1997, så det er litt av en milepæl. Fra og med i dag tilbyr Mechwarrior 5: Mercenaries crossplay og du kan også nyte utvidelser som du ikke engang eier så lenge du spiller med noen som allerede har kjøpt dem.