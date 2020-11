Mechwarrior 5: Mercenaries annonsert til Xbox Series

Du ser på Annonser

For ett år siden ble Mechwarrior 5: Mercenaries sluppet på Epic Games Store, og seks måneder senere som Xbox Game Pass-spill på PC. Men den 10 desember i år var tanken at det også skulle utgis på GOG og Steam, men Covid-19 har endret disse planene.

På grunn av dette har disse utgivelsene blitt utsatt til våren. Men det er ikke bare dårlige nyheter å komme med, for utviklerne Piranha Games meddeler at de samtidig vil slippe Mechwarrior 5: Mercenaries til Xbox One og Xbox Series:

"We are excited and proud to announce that now, in addition to playing Mechwarrior 5: Mercenaries on PC, it will also be available on the Xbox Series X|S and Xbox One. This will be the first Mechwarrior title on a console since 2004's Mech Assault 2, and in our opinion, the first true Mechwarrior experience ever on a console."

Så om du er fan av science fiction, mechs og fete eksplosjoner, bør du holde øynene åpne for Mechwarrior 5: Mercenaries.