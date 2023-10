Med Dino-Sword kan du spille som en samurai-Spinosaurus

HQ

Ghost of Tsushima-utvikleren Jean Nguyen har jobbet med et spill som føles som om det kommer rett fra barndommens fantasi. Dino-Sword befinner seg i en tidlig fase, men Nguyen har allerede vist frem imponerende ting.

Med alt fra miljøer, modeller og en komplett Spinosaurus-angrepsanimasjon føles dette som et prosjekt som allerede har mye å by på. I utgangspunktet er det som en verden full av reptilaktige Sifs fra Dark Souls, ettersom det virker som om hver eneste dino, uansett størrelse, har et sverd som gjør at man lurer på hvordan disse skapningene kan holde det i kjeften.





Det må være litt av en munntrening, for å si det mildt. Det er selvsagt ingen utgivelsesdato for Dino Sword ennå, ettersom det bare er et personlig prosjekt fra Nguyen, men etter hvert som vi ser fremdriften, ser det utrolig morsomt og veldig solid ut fra et actionperspektiv, med rene animasjoner. Det har også fått en del oppmerksomhet fra andre selskaper, inkludert Devolver Digital.