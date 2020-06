Med iOS 14 kan du endelig få widgets på iPhone

Du ser på Annonser

Et av de største klagepunktene rundt iOS har i årevis vært mangelen på ordentlig widget-støtte, og at ens applikasjoner absolutt må ligge i én stripe fra side til side, uten at man kan flytte dem fritt rundt på skjermen.

Men det vil nå endre seg. I går, under WWDC-konferansen, løftet Apple sløret for iOS 14, og i denne softwareoppdateringen vil iOS endelig tillate widgets, som man kan plassere hvor man vil, og som kan ha den størrelsen man ønsker. De introduserer også App Library, som gjør at du kan velge å ikke ha mange sider med applikasjoner, og heller samle dem ett sted.

Du kan se den korte traileren nedenfor, som viser disse nye funksjonene i aksjon.