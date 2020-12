Medal of Honor: Above and Beyond krever hele 340GB plass

Medal of Honor gjenopplives som virtual reality-spill den 26 september 2019 klokken 00:17 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Man kan vel egentlig si at det var Medal of Honor som startet den meget populære trenden å lage skytespill satt i andre verdenskrig for tjue år siden, og serien holdt det...