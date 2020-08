Medal of Honor: Above and Beyond lar oss oppleve krigen i VR

Du ser på Annonser

Respawn, skaperne av både Titanfall og Star Wars Jedi: Fallen Order, ga oss bare litt å tygge på da de viste oss Medal of Honor: Above and Beyond i fjor, men nå har vi fått et bedre inntrykk av hva som venter på Oculus Rift senere i år.

Som lovet har studioet nemlig gitt oss en såkalt historietrailer fra Medal of Honor: Above and Beyond, og i tillegg til å gi oss noen godbiter fra historien får vi også se noe at det som faktisk er mulig å gjøre i spillet. Med panservognkjøring, fiffig bruk av granater, one-linere når man overrasker nazister og litt annet virker det helt klart som om vi har mye moro i vente.