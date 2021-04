Medal of Honor: Above and Beyond vant en Oscar

Du ser på Annonser

Selv om både historien, regien, lyddesignet, musikken og hva det måtte være i spill har blitt utrolig mye bedre gjennom årene er det sjelden vi kan skryte av å få priser de fleste kjenner til. I natt fikk vi gledelig nok et av unntakene.

Respawn, skaperne av Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order og ikke minst Medal of Honor: Above and Beyond, kan skryte av å ha vunnet "Best Documentary Short Subject"-Oscaren for dokumentaren Colette. Historien til den franske kvinnen er nemlig en av flere som er inkludert i Medal of Honor: Above and Beyond, og du kan se den i virtual reality-spillet eller her.