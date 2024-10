Medgrunnleggeren av ByteDance og TikTok er nå Kinas rikeste mann

HQ

Zhang Yiming, som var med på å grunnlegge ByteDance, selskapet bak Tiktok, rapporteres nå å være Kinas rikeste mann med en formue tilsvarende 49,3 milliarder amerikanske dollar. 41 år gamle Yiming er ikke lenger sjef for ByteDance, men han har fortsatt en eierandel på 20 prosent i selskapet, hvis globale overskudd vokste med 60 prosent i fjor, noe som bidro til å øke Yimings personlige formue betydelig.

Som CNN rapporterer, er Yiming kanskje litt av et særtilfelle, ettersom det er 142 færre dollarmilliardærer i Kina sammenlignet med i fjor. Kina har også mistet en tredjedel av sine milliardærer siden 2021. Dessuten ser det ikke bra ut for TikTok og ByteDance, ettersom det står overfor et konsekvent juridisk press for å opphøre virksomheten i USA.

Hva ville du gjort hvis du hadde 50 milliarder dollar på kontoen din?