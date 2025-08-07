Media Molecule-grunnlegger David Smith forlater utvikleren for å fokusere på "personlige kreative prosjekter"

HQ

Media Molecule Media Molecule er et av Storbritannias mest kjente og elskede utviklingsstudioer, og selskapet har blitt en bastion for kreativitet som viser hvordan brukergenererte spill kan se ut når de gjøres på riktig måte. Eksempler på dette er blant annet det populære Little Big Planet og det nyere Dreams.

Hvorfor forteller vi deg dette? Det har blitt avslørt at en av grunnleggerne av Media Molecule slutter for i stedet å jakte på og forfølge "personlige kreative prosjekter". Denne personen er David Smith, som i lengst tid har vært kjent som spilldirektør i studioet.

Snakker om avgang Media Molecule, Smith har delt en uttalelse der han forklarer: "Jeg er stolt av å si at av alle spillene vi har laget, og lager, er ånden av kreativitet og glede tilstrekkelig for dem alle. Dette har vært en beklagelig bruk av disse årene."

Dette er et spesielt interessant øyeblikk for Media Molecule, ettersom Smiths avgang betyr at alle de viktigste grunnleggerne nå har forlatt studioet. Alex Evans sluttet i 2020, etterfulgt av Mark Healey og Kareem Ettouney i 2023, og nå Smith i 2025.

Når det gjelder hva som er det neste for Smith, legger han til: "Jeg har følt en voksende trang til å utforske virkelig ville ideer og lage ting basert på mine personlige innfall. Selv om jeg fortsatt setter stor pris på den kreative dynamikken ved å jobbe hos Mm, er det rett og slett ikke nok timer i døgnet til å jobbe hos Mm og med mine personlige prosjekter, uten å gi helt opp å forfølge den mytiske skapningen som kalles "balanse mellom arbeid og privatliv"."