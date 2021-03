Mediatonic presenterer Fall Guys: Season 4-premieren på mandag

Du ser på Annonser

Det er mange som har ventet på nytt innhold til Fall Guys: Ultimate Knockout, men det er enda få detaljer om den neste sesongen. Temaet ser i hvert fall ut til å være en 80-tallsinspirert framtid og forrige og i forrige uke ble det avholdt et arrangement der fans skulle løse et 2400-biters puslespill for å få en ledetråd.

Nå skriver Mediatonic på Twitter at det ikke er lenge igjen til Season 4 drar i gang, og at de skal fortelle mer om den på mandag:

"We're working really hard on Season 4. We've getting very close to launch and we know you're going to LOVE it. On Monday 15th March, we'll post the Release Date Trailer and trigger double Fame Points!"