Medieval II: Total War kommer til Android og iOS i april

Feral Interactive og Creative Assembly bringer enda en Total War-tittel til mobile enheter om et par uker, når Medieval II: Total War slippes på iOS og Android.

I en pressemelding står det at spillet kommer til mobil den 7. april i en versjon som hevdes å være "den komplette BAFTA-nominerte strategiklassikeren, brakt til iOS og Android uten kompromisser".

Når det gjelder hva denne utgaven vil inneholde blir vi fortalt at det vil være 17 spillbare fraksjoner, et kampanjekart som spenner over Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, et mer "nyansert" bosettingsstyringssystem, samt et "intuitivt" brukergrensesnitt som er tilpasset berøringskontroller.

Du kan se litt gameplay fra mobilversjonen i traileren nedenfor.