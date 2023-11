MediEvil-skaper har blitt tvunget til å selge GOTY BAFTA-prisen sin

MediEvil er en PlayStation-klassiker, men selv etter at oppfølgeren vant BAFTA sin Game of the Year ser det ut til at seriens medskaper James Wilson har slitt med å finne arbeid den siste tiden.

HQ

I et innlegg på Twitter/X forklarer Wilson at økonomiske problemer og en tur på sykehuset har tvunget ham til å selge Game of the Year BAFTA-trofeet. Startbudet er 6 000 pund, men hvis noen er villige til å betale mer, vil budet selvsagt bli akseptert. Wilson selger også en Sir Dan Hand-figur og en signert Sir Daniel Fortesque Funko Pop.

Det faktum at en bransjeveteran som har skapt noen ikoniske spill har måttet legge ut eiendelene sine på auksjon viser bare hvor tøft 2023 har vært for spillskapere. Permitteringer har plaget bransjen, selv med spill som har solgt og fått utrolig gode anmeldelser gjennom hele året. Vi får bare håpe at 2024 blir bedre for folkene bak favoritttitlene våre.