Medion introduserer en effektiv Copilot+ PC

Med den nye MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite som den første representanten for den nye SPRCHRGD-serien, introduserer MEDION sin nye innovative 14" AI-laptop. Utstyrt med en høyeffektiv Qualcomm-prosessor gir laptopen akselerert produktivitet og kreativitet gjennom unike Copilot+ PC-opplevelser og gjør det mulig for et bredt publikum å bruke disse innovative verktøyene til en uslåelig pris-ytelse-forhold.

Kjernen i den ultratynne og ekstremt lette Copilot+ PC-en fra MEDION er en 12-kjerners Qualcomm Snapdragon X Elite-prosessor, som fungerer basert på ARM-arkitekturen. De innovative, spesialstrukturerte prosessorene gir en mer effektiv databehandling og sikrer redusert energiforbruk, mindre varmeutvikling og en generelt stillere datamaskin. Samtidig baner Qualcomm vei for omfattende bruk av kunstig intelligens takket være sin innebygde Qualcomm Hexagon NPU. AI-motoren fungerer uavhengig av tilgjengeligheten av en internettforbindelse og gjør all databehandling lokalt i stedet for i skyen. En funksjon som også gagner personvernbeskyttelse.

Takket være den direkte integrasjon av AI i maskinvaren, tillater MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite bruk av en rekke intuitive, selvlærende teknologier som tar individuelle arbeidsvaner og preferanser i betraktning, automatiserer rutineoppgaver og dermed gjør tiden din på laptopen mer effektiv. Enten det er forslag til optimalisering av daglige rutiner basert på analyse av kalendere og gjøremålslister, raskere og mer effektiv kommunikasjon takket være AI-støttet tekstbehandling eller anbefalinger for filmer, serier og musikk tilpasset brukerens smak − listen over muligheter er lang.

MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite er tilgjengelig fra midten av juli 2024 i to versjoner til en pris av 1399,00 euro (1 TB PCIe SSD og 32 GB LPDDR5x RAM) henholdsvis 1299,00 euro (512 GB PCIe SSD og 16 GB LPDDR5x RAM) via MEDION-butikken.

Teknisk informasjon for MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite (MD62636):



Snapdragon AI: Experience the future of mobile intelligence.



Qualcomm® Snapdragon® X Elite (12 Core) with Adreno™ graphics and Hexagon™ NPU (up to 3.4 GHz, 12 cores, 45 NPU TOPS, 3.8 TFLOPS and 42 MB cache).



35.56 cm (14") 2.8K display with a WQXGA+ 2880 x 1800 solution, 120 Hz and 100 percent sRGB color space coverage in 16:10 aspect ratio.



1 TB PCIe SSD respectively 512 GB PCIe SSD



32 GB LPDDR5x RAM respectively 16 GB LPDDR5x RAM



65 Wh battery1 with up to 17 hours of running time2



Rapid charge



4 speaker design



Backlit keyboard



AI-based noise cancelling



Valuable aluminum housing



Windows Hello fingerprint sensor



Privacy mode switch



Qualcomm® FastConnect™ 7800 Wi-Fi 7 modul with Bluetooth® 5.4



Integrated FHD camera and digital Dual Array microphone



Software



Windows 11 Home & Copilot+ AI package



Free Microsoft 365 trial version



McAfee® LiveSafe™ − free 30-day trial version pre-installed



Connections



1x USB 4 Typ-C with display output3 and power delivery support4



1x USB 3.2 Gen2 Type-A



1x USB 3.2 Gen1 Type-A



1x HDMI-Out



1 x Audio-Combo



Dimensions