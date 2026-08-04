Medlemmer av Xbox-fellesskapet har laget dynamiske temaer og profilbilder til 25-årsjubileet

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Hvis du spiller mye Xbox og/eller følger spillnyheter nøye, er det stor sjanse for at du har hørt om den tyske Xbox-insideren Klobrille. I tillegg til å være svært godt informert om hva som skjer med Xbox, er han også kjent for å dele stilige bilder på sosiale medier.

Han har nå kunngjort via Bluesky at han samarbeider med Microsoft for å feire Xboxens 25-årsjubileum i høst, og i denne anledningen har han fått muligheten til å lage et dynamisk tema for din Xbox Series S/X. I tillegg har en annen fremtredende skikkelse i Xbox-fellesskapet, Benkenobi2020, designet profilbilder med tanke på 25-årsjubileet, og du kan se begge deres kreasjoner nedenfor – samt lese mer om samarbeidet og hvordan du finner dem via Xbox Wire.

Både det dynamiske temaet og profilbildene er tilgjengelige nå og er gratis å bruke.



