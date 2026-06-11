Medskaper av Avatar: The Last Airbender bekrefter at det store AAA-spillet ikke er avlyst

Etter rykter om at et stort AAA-prosjekt basert på Avatar: The Last Airbender hadde blitt kansellert, avslørte medskaperen av serien, Bryan Konietzko, at prosjektet ennå ikke er skrinlagt, men at det har støtt på en ganske stor hindring. Arbeidet pågår likevel, og Avatar-fans bør ikke miste håpet helt ennå.

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«Til tross for hva folk uten faktisk kunnskap måtte si, ble ikke det store videospillet - som jeg kom på ideen til - 'kansellert'», skrev Konietzko på Instagram. "Har det opplevd et stort tilbakeslag? Ja. Slike ting er ikke enkle (ingenting av dette er det). Vil det noen gang skje? Forhåpentligvis. Vil det bli bedre på grunn av omstarten? Hvis jeg har noe å si, så absolutt. Er alt dette frustrerende for deg og meg? Ja."

Hvis vi kan "holde ut litt lenger", sier Konietzko at det kommer mange offisielle nyheter snart. Han refererer også til San Diego Comic-Con, som går av stabelen fra 23. til 26. juli i år, så vi antar at det er da nyhetene kommer.

2026 har vært et litt tøft år for Avatar: The Last Airbender. Den nye filmen ble lekket i sin helhet måneder før den opprinnelige utgivelsen på Paramount+. Det går rykter om at det største spillet i universet blir kansellert, og den lunkne Netflix-serien vil neppe gjøre ting mye bedre. Avatar Legends: The Fighting Game kommer neste måned, men det er ikke helt rettferdig å legge hele ansvaret for å gjøre året bedre for Avatar-fansen på det spillet.