Meet the Parents 4 er i arbeid, De Niro og Stiller skal spille hovedrollene

Komediefilmserien Meet the Parents er ikke helt ferdig ennå, ser det ut til, ettersom en annen film angivelig er i arbeid. Meet the Parents 4 er tilsynelatende i tidlige samtaler med tilbakevendende stjerner, inkludert Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo og Blythe Danner.

Deadline rapporterer at plottdetaljer for øyeblikket holdes under omslaget, men med tanke på hvor lang tid det har gått siden den siste filmen ble sendt, kan vi se Stillers karakter av Gaylord Focker potensielt spille rollen som Robert De Niros Jack Byrnes.

Den første Meet the Parents kom ut i 2000, og oppfølgeren, Meet the Fockers, kom på kino i 2004. En tredje film, Little Fockers, kom ut i 2010, men siden den gang har vi praktisk talt ikke hørt noe. Men siden Hollywood elsker å klamre seg til tilsynelatende døde serier, antar vi at vi snart kommer til å høre mer om dette.