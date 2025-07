Meet the Parents 4 har offisielt fått tittelen Focker-In-Law

Vi har visst en stund at en fjerde Meet the Parents film er under utvikling i en eller annen grad. Det var forventet at Robert De Niro ville komme tilbake som Jack Byrnes, sammen med Ben Stiller som Greg Focker, Owen Wilson som Kevin Rawley, Blythe Danner som Dina Byrnes, og Teri Polo som Pam Focker også. Nå vet vi filmens offisielle tittel, når den vil ha premiere, og hvem som er bekreftet å være med på rollelisten også.

I et innlegg på sosiale medier avsløres det at filmen vil gå under navnet Focker-In-Law og at den vil ha premiere på Thanksgiving 2026 (26. november 2026), i hvert fall i USA. For oss i Europa kan det bli uken før eller etter, noe som kan skje når filmer sikter seg inn på den amerikanske høytidshelgen.

Ellers er det bekreftet at Ariana Grande vil være med i en rolle som ikke er direkte spesifisert. Popstjernen og Wicked -skuespillerinnen skal tilsynelatende spille elskerinnen til Skyler Gisondos karakter (som forventes å være sønn av Greg og Pam Focker), som ønsker å gifte seg inn i Focker/Byrnes-familien.

Filmen skrives og regisseres av John Hamburg, og med rundt 15 måneder til premieren, er det ikke urimelig å forvente at produksjonen starter veldig snart.