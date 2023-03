Meet Your Maker lanseres "gratis" med PlayStation Plus Essential

HQ

At Behaviour Interactive annonserte Meet Your Maker lanseres 4. april havnet dessverre i skyggen av Death Stranding 2, Hades II, Judas, Star Wars Jedi: Survivor og andre store annonseringer på fjorårets The Game Awards-show, men forhåpentligvis fører dagens nyhet til mer hype for Dead by Daylight-utviklernes kommende spill.

Sony har annonsert at Meet Your Maker vil være et av aprils PlayStation Plus Essential-spill, noe som betyr at du kan få det fascinerende spillet "gratis" på PS4 og PS5 fra første stund.