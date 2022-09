Mega Drive Mini 2 kan nå forhåndsbestilles i Europa

HQ

Mega Drive Mini 2 ble annonsert for det japanske markedet tidligere i år, og det så i utgangspunktet ut som at det kunne stoppe der. Heldigvis ble det senere bekreftet å være på vei til USA også under navnet Genesis Mini 2, og til slutt Europa.

Nå har Sega lansert en offisiell forhåndsbestillingsside, og det virker som at det er en Amazon-eksklusiv enhet på mange store markeder, prissatt til €109,99 med lansering 27. oktober. Vi har også en fin video med mye retrokjærlighet som presenterer alle titlene som er inkludert i den europeiske versjonen av minikonsollen. En fullstendig liste finner du også nedenfor hvis du foretrekker tekst.

HQ

Mega Drive



After Burner 2



Alien Soldier



Atomic Runner



Bonanza Bros.



ClayFighter



Crusader of Centy



Desert Strike: Return to the Gulf



Earthworm Jim 2



Elemental Master



Fatal Fury 2



Gain Ground



Golden Axe 2



Granada



Hellfire



Herzog Zwei



Midnight Resistance



OutRun



OutRunners



Phantasy Star 2



Populous



Rainbow Islands Extra



Ranger X



Ristar



Rolling Thunder 2



Shadow Dancer: The Secret of Shinobi



Shining Force 2



Shining in the Darkness



Soleil



Sonic 3D Blast



Splatterhouse 2



Streets of Rage 3



Super Hang On



Super Street Fighter 2: The New Challengers



The Ooze



The Revenge of Shinobi



ToeJam & Earl in Panic on Funkotron



Truxton



VectorMan 2



Viewpoint



Virtua Racing



Warsong



Mega CD





Ecco the Dolphin



Ecco: The Tides of Time



Final Fight CD



Night Striker



Night Trap



Robo Aleste



Sewer Shark



Shining Force CD



Silpheed



Sonic CD



The Ninja Warriors



Yumemi Mystery Mansion



Bonus