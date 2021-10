Mega Drive-klassikeren Gleylancer slippes på nytt

Masaya Games, Ratalaika Games og Shinyuden har kunngjort at de kommer til å slippe Gleylancer, en klassisk shoot 'em up som opprinnelig kom til Mega Drive i 1992 i Japan, til dagens konsoller. Det har premiere allerede neste uke, den 15. oktober for å være eksakt. En lanseringstrailer som viser gameplayet har blitt sluppet og du finner den som vanlig nedenfor.

Gleylancer kom til Vesten først i 2008 da det kom til Wii Virtual Console. I 2019 fikk det også en fysisk gjenutgivelse av Columbus Circle i Japan. Er du sugen på litt retronostalgi med denne klassiske shoot 'em up-en?

HQ

