Mega lanserer en "gjør det selv"-Xbox 360

Selv om Lego er det desidert største merket når det gjelder byggeklosser, finnes det faktisk ganske mange alternativer. De fleste av dem er imidlertid ganske dårlige, med ett unntak: Mega (tidligere kjent som Mega Blocks).

Og de har nå lansert noe som retrospillere kanskje vil sette pris på, nemlig en "gjør det selv"-Xbox 360. Den er laget på samme måte som Lego-versjonene av Atari 2600 og NES, med flere kule påskeeggfunksjoner i tillegg til at den bare ser bra ut. Den har blant annet lys (både på konsollen og kontrolleren), en diskettstasjon der du kan sette inn en Halo 3 diskett for å låse opp nye funksjoner, batterispor på kontrolleren og til og med en "harddisk og sidepaneler som kan tas ut for å avsløre et interaktivt interiør".

Hele settet består av 1342 deler og koster 149,99 dollar. Det er imidlertid en liten hake, ettersom det er laget eksklusivt for Target i USA, så det kan bli vanskelig å få tak i det til en rimelig pris i Europa.

Vi kan i hvert fall ta en titt på dette fantastiske settet i den korte X-videoen nedenfor og noen bilder.