Mega Man og tre andre Sega Mega Drive-spill er nå på Switch

Mens Banjo-Kazooie og andre Nintendo 64-spill forståelig nok hypes opp lang tid i forveien før de kommer til Nintendo Switch Online + Expansion Pack fortsetter Nintendo å ha en helt annen filosofi for Sega Mega Drive-spillene.

For atter en gang har de plutselig annonsert at fire Mega Drive-spill har blitt en del av Nintendo Switch Online + Expansion Pack, og i dag er det altså Zero Wing, Mega Man: The Wily Wars, Target Earth og Comix Zone som kan spilles på Nintendo Switch.