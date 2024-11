Mega64 har store økonomiske problemer - risikerer å bli lagt ned

HQ

Den legendariske YouTube-kanalen Mega64 er i trøbbel, med mørke skyer som samler seg i horisonten. Teamet, som består av Rocco Botte, Derrick Acosta og Shawn Chatfield, har produsert utallige videoer med noen av bransjens største stjerner - Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Cliff Bleszinski og Gabe Newell, bare for å nevne noen. For de som husker det, laget de til og med to av Nintendos E3-montasjer i 2014 og 2015.

Dessverre ser det nå ut til at kanalen kanskje bare har uker igjen - med mindre det skjer et mirakel. De kunngjorde via X at de ikke lenger har råd til å holde Mega64 i gang økonomisk. Problemet skyldes ulike faktorer, blant annet færre visninger på grunn av endringer i YouTubes algoritme og synkende salg av merchandise. Vi krysser alle fingrene for at de kan overvinne disse problemene og holde kanalen i live.

Hva er dine favoritt Mega64-minner?