Mega-Man nærmer seg 40 millioner solgte spill

Capcom offentliggjorde i går deres seneste kvartalsrapport, hvor det fremgår at det japanske selskapet er på vei mot nok et år med økonomisk vekst. De gode tidene for Capcom skyldes ikke minst at selskapet har blitt flinkere til å dra nytte av deres mest populære spillserier, som inkluderer Resident Evil (127 millioner solgte eksemplarer), Monster Hunter (84 millioner) og Street Fighter (48 millioner).

Og man må selvsagt ikke glemme selskapets aller første store hit for hjemmekonsoller - plattformspillet Mega Man. I deres seneste kvartalsrapport står det at serien om den lille robotplattformhelten har solgt totalt 38 millioner eksemplarer. Dette gjør serien til Capcoms fjerde bestselgende, kun overgått av de tre nevnte storselgerne.

Neste utgivelse i serien er Mega Man Battle Network Legacy Collection, som inneholder samtlige seks kapitler (ti hvis man teller varianter) i spinoff RPG-serien som opprinnelig ble utgitt på Game Boy Advance. Da er det nok ikke så lenge til serien runder 40 millioner solgte eksemplarer.