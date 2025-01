Meghann Fahy blir brutalt trollet i den kommende Blumhouse-thrilleren Drop

Blumhouse har et stort 2025 planlagt, mer med tanke på at de i april har til hensikt å debutere et nytt prosjekt på kinoer som ser ut til å være ideelt for thrillerfans der ute.

Filmen, kjent som Drop, har Meghann Fahy i hovedrollen, sammen med Brandon Sklenar fra It Ends With Us, og den ser ut til å fortelle historien om en mor som blir brutalt trollet og tvunget til å gjøre ting hun ikke vil gjøre for å redde barna sine og også stoppe folk fra å dø unødvendig. Den store haken er at alt dette skjer mens hun er på date, og etter hvert som kvelden skrider frem, begynner Fahys rollefigur Violet å mistenke at hele hendelsen er styrt av hennes date Henry, spilt av Sklenar. Helt til siste øyeblikk...

Handlingen synopsis legger til: "Emmy-nominerte Meghann Fahy, gjennombruddsstjernen fra White Lotus og The Perfect Couple, spiller Violet, en enkemor på sin første date på mange år, som ankommer en eksklusiv restaurant hvor hun er lettet over at hennes date, Henry (Brandon Sklenar fra It Ends with Us), er mer sjarmerende og kjekk enn hun hadde forventet. Men kjemien mellom dem begynner å skurre når Violet først blir irritert og deretter terrorisert av en rekke anonyme henvendelser til telefonen hennes.

"Hun får beskjed om å ikke si noe til noen og følge instruksjonene, ellers vil den hettekledde skikkelsen hun ser på overvåkningskameraene i hjemmet drepe Violets lille sønn og barnevaktsøster. Violet må gjøre nøyaktig som hun får beskjed om, ellers vil alle hun er glad i dø. Hennes usynlige plageånders siste direktiv? Drep Henry."

Drop er regissert av Christopher Landon og er produsert av Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller og Cameron Fuller. Den distribueres av Universal, og du kan se traileren for filmen nedenfor før den har premiere på kino 11. april.