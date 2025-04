Meghann Fahy, Milly Alcock og Julianne Moore byr på moro i Netflix' Sirens

Enda mer stjernekraft står på menyen for Netflix-abonnenter i mai, ettersom streameren nå har presentert en titt på den kommende mørke komedieserien Sirens. Serien dreier seg om en bekymret søster som ønsker å beskytte og frigjøre sitt yngre søsken fra grepet til en tilsynelatende perfekt sosietetsdame som lever et liv i luksus. Som man kunne forvente, er ikke alt så perfekt som det ser ut til, og snart utvikler det seg til en vanvittig helg.

Sirens har en stablet rollebesetning med Meghann Fahy og Milly Alcock i spissen, men den har også Julianna Moore, Kevin Bacon og Glenn Howerton, og serien er faktisk nærmere sin ankomst enn du kanskje tror.

Netflix har publisert en trailer og bekreftet at Sirens vil debutere på strømmetjenesten 22. mai. Den offisielle synopsis er også delt, som legger til følgende :

"Devon (Fahy) tror søsteren Simone (Alcock) har et veldig skummelt forhold til sin nye sjef, den gåtefulle sosialisten Michaela Kell (Moore). Michaelas kultiske luksusliv er som et narkotikum for Simone, og Devon har bestemt seg for at det er på tide med en intervensjon, men hun har ingen anelse om hvilken formidabel motstander Michaela vil være. Sirener er en skarp, sexy og mørkt morsom utforskning av kvinner, makt og klasse, fortalt i løpet av en eksplosiv helg på ekteparet Kells' overdådige strandeiendom."