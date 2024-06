Mel Gibson: "Jeg skal regissere den femte filmen i Lethal Weapon-serien"

HQ

Når alt gammelt blir nytt igjen og Hollywood tilsynelatende lider av idétørke er det nesten rart at vi ikke har fått en ny Lethal Weapon-film (nei, vi inkluderer ikke TV-serien) ennå - spesielt siden del fire hadde premiere i 1998 og det ble snakket om del fem allerede i 2007.

Alle filmene så langt har vært regissert av Richard Donner, som døde for tre år siden (91 år gammel), men nå ser det ut til at noen er klar til å ta opp fakkelen og lage Dødelig våpen 5, og denne personen har utvilsomt en viss innsikt i serien.

Vi snakker selvfølgelig om Mel Gibson, som spiller Martin Riggs i serien. I Inspire Me Podcast sier han dette:

"Jeg skal regissere den femte filmen i Lethal Weapon-serien. Richard Donner, som laget de fire andre, har dessverre gått bort. Han var en god venn, og han ga meg på en måte i oppgave å bære flagget hjem på den. Det vil være en ære for meg å gjøre det."

Ifølge Gibson jobbet Donner med filmen da han døde og hadde tilsynelatende gjort noen fremskritt, noe som forhåpentligvis betyr at den opprinnelige stemningen vil forbli:

"Han hadde kommet et godt stykke inn i manuset, så vi har brukt det som var der, og vi fortsatte å pirke i det, og jobbe litt med det. Jeg er ganske fornøyd med det, det er bra, jeg hadde det veldig gøy med det."

Vi antar at Roger Murtaugh (Danny Glover) også vil dukke opp i den femte delen. Da Murtaugh mumlet "I'm too old for this shit" var det i 1987, i dag er Glover 77 år gammel - men vi kan ikke nekte for at vi håper han kan dra på nye politieventyr med Mel Gibson uansett.