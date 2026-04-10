Melania Trump benekter enhver forbindelse til Jeffrey Epstein: "Løgnene må ta slutt i dag"

USAs førstedame Melania Trump har offentlig benektet at hun noen gang har hatt et forhold til den vanærede finansmannen Jeffrey Epstein, og kaller påstandene som knytter henne til ham for "løgner" og " ærekrenkende".

I en sjelden tale fra Det hvite hus sa hun at hun aldri hadde vært venn med Epstein, og at hun kun hadde hatt "tilfeldige kontakter" med hans medarbeider Ghislaine Maxwell. Melania Trump la til at hun og ektemannen Donald Trump bare deltok på noen av de samme sosiale arrangementene som Epstein på grunn av overlappende kretser i New York og Palm Beach.

Hun understreket også at hun ikke ble introdusert for sin mann av Epstein, og sa at de møttes uavhengig av hverandre i 1998. Hun anerkjente en tidligere e-postutveksling med Maxwell, men beskrev den som en triviell interaksjon uten noen dypere betydning.

Presidentfruen benyttet anledningen til å oppfordre Kongressen til å avholde offentlige høringer med fokus på Epsteins ofre, og oppfordret til større oppmerksomhet rundt de overlevende. "Løgnene som knytter meg sammen med den skammelige Jeffrey Epstein, må få en slutt i dag", sa hun.