Ghostrunner 2 påmelding til lukket beta er tilgjengelig nå

One More Level og 505 games har nylig avduket registreringsskjemaet for den lukkede betaversjonen av Ghostrunner 2.

Det er et begrenset antall plasser i betaversjonen (registrer deg her), og det fullstendige spillet forventes å lanseres senere i år. Utvikleren og utgiveren har også bekreftet at det kommer noen store nyheter den 21. august, dagen før Gamescom starter med Opening Night Live.

Ghostrunner 2 Spillet fortsetter ett år etter hendelsene i det første spillet, og nå skal spilleren begi seg ut av det cyberpunkede bylandskapet i nye, ikke-lineære baner og en motorsykkel til å kjøre rundt i ødemarken.