"Meme" Antony stortrives i Betis, og Man United-fansen lurer på om det hviler en forbannelse over dem

Antony Matheus dos Santos, 24 år gammel brasiliansk høyrekantspiller, ansett som en av de verste Manchester United-signeringene på grunn av den høye prisen (United betalte 87 millioner pund, 100 millioner euro med tillegg, den nest dyreste signeringen noensinne), og hans få mål (i tillegg til kontroversielle feiringer og spill som den "pinlige" 720º-spinningen), har funnet et nytt hjem i den spanske klubben Betis. Og så langt er Betis-fansen strålende fornøyd med ham.

Etter bare tre kamper har han allerede scoret to ganger, en i LaLiga (selv om laget tapte) og i går mot Gent, i det beste resultatet laget noensinne har hatt i europeiske turneringer som gjest: 3-0 mot belgiske Gent, som led sitt verste europeiske nederlag siden 2009, som en del av Conference League-playoffet for å nå 16-delsfinalene. Han scoret det første målet og assisterte til det andre, i en ettertrykkelig seier som bringer dem nærmere åttendedelsfinalen, der de kan møte Chelsea.

Antony har aldri fått mye kjærlighet i Manchester, til det punktet at han ble en meme. To mål på tre kamper er allerede mer enn det eneste målet han scoret i fjor hele sesongen for Manchester United på 14 kamper, og fansen lurer på om det hviler en forbannelse over laget...