Men of War II lanseres neste måned

HQ

Den ukrainske utvikleren Best Way har avslørt lanseringsdatoen for sin RTS-tittel fra andre verdenskrig, Men of War II. Strategispillet kommer i sin helhet til PC den 15. mai 2024, og dette er bekreftet sammen med en ny kort trailer som du finner nedenfor.

Ved lanseringen får vi vite at spillet vil bestå av tre spillbare nasjoner, Sovjet, amerikanerne og Det tredje riket, og at hver av dem kommer med sin egen kampanje, i tillegg til to historiske kampanjer, en dynamisk erobringskampanje og en trefninglignende raid-modus.

Alle spillets enkeltspillerelementer vil også være tilgjengelige i co-op med opptil fem spillere, og det vil også være PvE- og PvP-multiplayer-alternativer, inkludert rangert matchmaking for de som tør å prøve seg online.

Når Men of War II lanseres om tre uker, kommer spillet til å koste £37,99 / €44,99.