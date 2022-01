Mengden produserte grafikkort vil visst stige med 10% i 2022

HQ

Det er nærmest umulig å få tak i et nytt grafikkort uten å måtte betale overpris, og sånn har det vært lenge nå. Men det betyr ikke at det ikke jobbes hardt bak sceneteppet for å øke produksjonen for å møte etterspørselen, og den stiger, hvis vi skal tro på kildene, heldigvis i 2022.

Ifølge Digitimes Asia kommer verdens samlede produksjon av grafikkort til å stige markant i dette nye året, faktisk en stigning på hele 10% over hele året.

"Taiwan-based graphics card makers including Asustek Computer, Micro-Star International (MSI), Gigabyte Technology and ASRock enjoyed significant shipment growths in 2021, with shipments expected to continue ramping up next year, according to industry sources."

Hvorvidt det er nok til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel vites ikke, men sjefer hos blant annet Nvidia, AMD og Intel estimerer at det vil være generell mangel helt inn i 2023.