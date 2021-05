Mer av Final Fantasy VII: The First Soldier skal vises frem på fredag

Du ser på Annonser

Det skjer mye kult på spillfronten denne uka, og selv om Resident Evil Village nok tar mest av oppmerksomheten, så kommer Square Enix også til å kjøre en livestream av Final Fantasy VII: The First Soldier på fredag via YouTube og Twitch (sistnevnte med engelske kommentatorer).

Streamen kommer til å by på live-gameplay fra det kommende Battle Royale-spillet satt til Final Fantasy VII-universet. Og forhåpentligvis avslører de flere nye detaljer. Både produsenten Shouichi Ishikawa og "Creative Director" Tetsuya Nomura vil være tilstede på streamen. Square Enix har fortalt at det også kommer nye detaljer om Final Fantasy VII: Remake Intergrade mot slutten av streamen.

Final Fantasy VII: The First Soldier kommer senere i år på iOS og Android.