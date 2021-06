Mer av Pokémon-klonen Coromon vises på E3

Pokémon-serien har blitt en fenomenal suksess, og derfor prøver flere utviklere å lage liknende spill. Men fremfor å bare være en billig klone, så likner det kommende Coromon mer en kjærlighetserklæring til de originale Pokémon-spillene.

Spillet skal komme senere i år, og det er godt mulig vi snart får vite eksakt lanseringsdato.

Utvikleren skriver nemlig på Twitter:

"There will be a Coromon sighting at #E32021 on June14th. You'll want to make sure to tune in for a very special announcement!"

Du kan allerede nå prøve en demo av det pikselerte spillet, som i høy grad likner noe fra Game Boy Advance-tiden. Coromon kommer til PC, mobil og Nintendo Switch.