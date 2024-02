Mer bevis på at Hi-Fi Rush kommer til PlayStation og Switch

HQ

Selv om det finnes noen få eksempler på at førstepartstitler utgis til andre formater, som Microsofts Ori and the Blind Forest og Sonys MLB The Show 24 (og det kommende Marathon), er det ikke særlig vanlig i det hele tatt. Derfor var det en stor nyhet da det i begynnelsen av januar gikk rykter om at de Xbox-eksklusive titlene Sea of Thieves og Hi-Fi Rush ville bli utgitt til PlayStation og Nintendo Switch.

Flere pålitelige journalister og innsidere gikk god for at dette faktisk ville skje, og nå har vi fått flere praktiske bevis. Takket være Reddit-datamaskinene vet vi nå at Hi-Fi Rush inkluderer T-skjorter beregnet på PlayStation- (en blå med teksten "I'm here baby") og Switch-eiere (en rød med teksten "Rock out Anywhere") til bruk sammen med hovedpersonen Chai. Det finnes også en grønn for Xbox-spillere med teksten "Shadow Dropped" og en grå for Epic Games Store med teksten "This is simply Unreal Epic".

Med katta så godt som ute av sekken antar vi at en formell kunngjøring ikke er så langt unna, og det blir interessant å se hvordan Microsoft vil håndtere det faktum at spillere nå vil lure på om alle Xbox-eksklusive spill potensielt kan utgis til andre formater.