Mer enn 1 av 5 europeiske spillbransjefolk har blitt sagt opp i løpet av det siste året

Vi vet at det ikke ser bra ut for jobbene i spillbransjen. Det er svært vanskelig å få og beholde en jobb i dag, og selv vellykkede studioer må legge ned og si opp folk.

En ny undersøkelse fra Gamesindustry.biz viser at 21 % av europeiske spillarbeidere har mistet jobben i løpet av det siste året. De fleste av de berørte, ca. 15 % av det totale antallet, har funnet nye jobber siden, men 6,2 % av alle europeiske spillarbeidere er fortsatt arbeidsledige etter å ha blitt permittert.

De som har fått jobb, har ikke nødvendigvis kunnet vende tilbake til spillbransjen. Undersøkelsen viste at det var større sannsynlighet for at enkelte jobber gikk tapt enn andre, blant annet stillinger innen HR, rekruttering, kvalitetssikring og artister.

Medianlønnen har gått opp, ifølge undersøkelsen, men det er merkbare fall for enkelte stillinger, og det er fortsatt et stort lønnsgap mellom kvinner og menn i spillbransjen.

