Mer enn 10 000 personer har blitt permittert fra spillbransjen i 2024

HQ

Idet regnskapsåret går mot slutten, ser det ut til at mange permitteringer i siste liten og omstruktureringer har ført til at statistikken over antall personer som har mistet jobben i spillbransjen har passert 10 000.

Rundt 10 500 personer mistet jobben i fjor, så å se at dette tallet nesten er nådd allerede i første halvår i år er ganske svimlende. Dataene kommer fra et arkiv som har holdt oversikt over antall permitteringer en stund nå.

Ikke alle oppsigelsene er oppført på dette nettstedet. Square Enix har for eksempel sagt opp et ukjent antall personer i USA og EU. Det er også de som er inkludert med ukjent antall, så det er mulig at vi kan se dette tallet på permitterte vokse når disse tallene blir bekreftet.

Det ser ganske dystert ut for øyeblikket, og vi er sannsynligvis ikke over alle hauger ennå.