Mer enn 120 spill slippes på Google Stadia i år

Google har fått en god del kritikk siden lanseringen for en rekke manglende funksjoner, og også at selve spillbiblioteket er ganske lite, særlig i forhold til tjenestens primære konkurrenter. Men Google ønsker å adressere dette problemet, så i løpet av 2020 kommer det mange nye spill til plattformen.

I et lite blogginnlegg snakker Google litt om Stadias fremtid, og her bekrefter de at mer enn 120 nye spill blir tilføyet i 2020.

Av disse spillene sikter de på at "mer enn ti spill det første halvåret kun vil være tilgjengelig på Stadia". Vi vet enda ikke hvilke titler det handler om, men håper på noe spennende.

Dette er forøvrig ikke det eneste Google planlegger, da de kontinuerlig vil fortsette å utbygge tjenesten, og dette er hva vi kan se frem mot de neste tre månedene:

• Support for 4k gaming on the Web

• Add further Assistant functionality when playing on the Web

• Support additional Android Phones

• Wireless gameplay on the Web through the Stadia controller

Hva synes du om Stadia så langt?