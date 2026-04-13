Mer enn 20 klassiske og nostalgiske Warhammer-spill debuterer og returnerer til Steam

Selv om det er vel og bra å se realistiske eksplosjoner, blod og skinnende Primaris-rustninger i dagens Warhammer-spill, er du heldig hvis du savner de blokkerte Space Marines, de uraffinerte teksturene og den nostalgiske sjarmen fra tidligere tiders spill. En ny samling av gamle Warhammer-spill, fremtidssikret og klar til bruk, har nå landet på Steam.

Warhammer Classics-samlingen består av mer enn 20 gamle favoritter, og omfatter spill som utspiller seg både i den dystre, fjerne fremtiden i Warhammer 40 000-universet og den episke fantasien i Warhammers gamle verden. Sju spill får sin Steam-debut gjennom dette samarbeidet med utgiveren SNEG og Games Workshop, inkludert: Warhammer: Shadow of the Horned Rat, Final Liberation: Warhammer Epic 40,000, Warhammer 40,000: Chaos Gate, Warhammer 40,000: Rites of War, Warhammer: Dark Omen, Warhammer 40,000: Fire Warrior, og Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition.

Det er også mange spill som vender tilbake til Steam, som f.eks: Space Hulk, Space Hulk: Ascension, Warhammer 40,000: Armageddon, Warhammer 40,000: Sanctus Reach, Talisman: Horus Heresy, Talisman: Origins, Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles, Warhammer Quest, Warhammer Quest 2: The End Times, Legacy of Dorn: Herald of Oblivion, Chainsaw Warrior, Chainsaw Warrior: Lords of Night.

Warhammer Classics har som mål å bevare disse gamle favorittene og holde dem i live slik at gamle fans kan glede seg over dem, og nye fans kan oppleve dem for første gang. "Warhammer Classics er mer enn en samling av gjenutgivelser. Det er en klar intensjonserklæring: at Warhammers grunnleggende spill er viktige, og at de er verdt å bevare, feire og gjenintrodusere for et globalt PC-publikum", sier SNEG-direktør Oleg Klapovskiy. "Med så mange titler som har gått tapt for tiden og utdatert maskinvare, ble Warhammer Classics skapt for å sikre denne arven for fremtidige generasjoner. Warhammer har en lang historie på PC, og vi er forpliktet til å sikre at plattformen forblir sentral i den langsiktige forvaltningen, og gi disse spillene fornyet liv i årene som kommer."

Se en fullstendig liste over spillene som er inkludert i Warhammer Classics, samt traileren som viser frem noen av dem nedenfor :



Warhammer: Shadow of the Horned Rat (SNEG, SNEG)



Final Liberation: Warhammer Epic 40,000 (SNEG, SNEG)



Warhammer 40,000: Chaos Gate (SNEG, SNEG)



Warhammer 40,000: Rites of War (SNEG, SNEG)



Warhammer: Dark Omen (SNEG, SNEG)



Warhammer 40,000: Fire Warrior (Chilled Mouse, SNEG)



Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition (SNEG, SNEG)



Space Hulk (Full kontroll, SNEG)



Space Hulk: Ascension (Full Control, SNEG)



Warhammer 40,000: Armageddon (Slitherine, Slitherine)



Warhammer 40,000: Sanctus Reach (Slitherine, Slitherine)



Talisman: Horus Heresy (Nomad, Nomad)



Talisman: Digital Classic Edition (4. utgave) (Nomad, Nomad)



Talisman: Origins (Nomad, Nomad)



Man O' War: Corsair - Warhammer Naval Battles (Evil Twin, SNEG)



Warhammer Quest 2: The End Times (Perchang, Perchang)



Legacy of Dorn: Herald of Oblivion (Tin Man, Tin Man)



Warhammer Underworlds - Shadespire Edition (Tin Man, Tin Man)



Dawn of War - Jubileumsutgave (Relic, Relic)



Dawn of War 2 - Jubileumsutgave (Relic, Relic)



Chainsaw Warrior (Auroch Digital, Auroch Digital)



Chainsaw Warrior: Lords of Night (Auroch Digital, Auroch Digital)



Dark Future: Blood Red States (Auroch Digital, Auroch Digital)



Space Hulk: Tactics (Cyanide, Focus)



Battlefleet Gothic: Armada (Tindalos, Focus)



Blood Bowl: Chaos Edition (Nacon, Cyanide)



Blood Bowl 2: Legendary Edition (Nacon, Cyanide)

