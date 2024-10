Mer enn 50 millioner modifikasjoner har blitt lastet ned til Baldur's Gate III

HQ

Helt siden lanseringen av Patch 7 brakte offisiell mod-støtte til Baldur's Gate III-spillere, er det trygt å si at nedlasting av mods har blitt litt mer populært. Fra og med den siste statistikken har mer enn 50 millioner mods blitt lastet ned for spillet.

Mods er tilgjengelige på både PC og konsoller, men med sistnevnte er det vanligvis en godkjenningsprosess som må skje, bare så Larian vet at modulen ikke vil ødelegge den nåværende versjonen av spillet. Fra ekstra håralternativer for karakteren din til å erstatte fiender med gigantiske kaniner, det er en haug med ekstra mods for spillet, og med de ekstra verktøyene vi har fått siden Patch 7, antas det at vi med tiden kan se mods i DLC-størrelse.

Men det er sannsynligvis langt unna. Inntil videre kan du glede deg over den ekstra rariteten som mods kan gi, og hvis du ikke har prøvd dem ennå, er det kanskje verdt å prøve noen.