Mer enn åtte år etter lanseringen er No Man's Sky's forløsningsbue endelig fullført

HQ

No Man's Sky har vært fantastisk i mange år nå, men det har tatt Hello Games veldig lang tid å vaske av seg pletten fra lanseringsperioden. Men det har endelig skjedd, ettersom No Man's Sky har nådd en "Very Positive" Steam-anmeldelsesscore for alle sine anmeldelser.

80% av spillets anmeldelser er nå positive, og hvis vi ser på de siste anmeldelsene, er de faktisk Overveldende positive i skrivende stund, med 96% av folk som roper om hvor bra No Man's Sky er.

Hvis du vurderer å prøve spillet igjen etter å ha vært borte en stund, kan du i løpet av de neste to månedene spille om igjen ekspedisjonene som har blitt utgitt i år. De kommer tilbake i kronologisk rekkefølge, og du kan sjekke ut datoene nedenfor:



Omega: 27. november - 11. desember



Adrift: 11. desember - 25. desember



Liquidators: 25. desember - 8. januar



Aquarius: 8. januar - 22. januar



The Cursed: 22. januar - 5. februar



Har du spilt No Man's Sky siden begynnelsen?