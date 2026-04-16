Mer enn halvparten av inntektene fra PC-spill kommer fra spill utenfor topp 20

Hvert år oversvømmes de digitale plattformene av hundrevis, om ikke tusenvis, av nye spill. Men det meste av tiden spillerne bruker, spesielt på konsoll, går med til de 20 største titlene. Sportsspill, skytespill, Minecraft og lignende. Spillene som dominerer samtaler og overskrifter. Det er tøft der ute hvis du vil bryte deg inn og få et publikum uten å være en av de 20 beste, men PC virker som det beste stedet å gjøre det.

Newzoos PC & Console Gaming Report 2026 er ute nå (takk, PC Gamer), og den viser at i vestlige markeder kommer mer enn halvparten av PC-inntektene nå fra spill utenfor topp 20. Det ble også bemerket at spilletiden for disse spillene på PC økte med 44%, mens spilletiden i topp 20 flatet ut.

Når vi snakker om spill utenfor topp 20, mener vi ikke nødvendigvis nisjeindietitler, da det i stedet bemerkes at PC er stedet der spill kan ha de lengste halene. Stadig salg og modifikasjoner som bringer gamle spill opp til moderne standarder, gjør at spill som Cyberpunk 2077, Elden Ring og Skyrim forblir utrolig holdbare mange år etter at de først kom på markedet. Overlevelsesspill og actionrollespill nyter også godt av den vedvarende interessen, ettersom de ofte får store innholdsoppdateringer som hele tiden bringer inn nye spillere.

For PlayStation og Xbox virker det litt vanskeligere å overbevise en spiller om å hoppe til et spill utenfor topp 20. Hvis en PlayStation-spiller går tilbake til et eldre spill, er det for å spille et klassisk eksklusivt førstepartsspill, som God of War Ragnarök, Ghost of Tsushima, Spider-Man 2 og The Last of Us Part 2. På Xbox får alt som ikke er på Game Pass sjelden mye oppmerksomhet. Nye gratisspilltitler står for mindre enn 1 % av spilletiden på Xbox.

Newzoo bemerker at på PC er det mye mer sannsynlig å se at spill fortsetter å grave opp salg selv når de er ute av bestselgerlistene. Ikke rart at vi ser at spill går på rabatt på Steam ganske snart etter utgivelsen, da det virker som et av de eneste stedene du kan fortsette å drive opp salget lenge etter at du først har lansert.