Mer gameplay vist fra Monster Hunter: Wilds

De virkelig store spillene uteble fra kveldens Summer Game Fest, men mot slutten av arrangementet viste Capcom frem mer fra deres kommende Monster Hunter-oppfølger.

Monster Hunter: Wilds Monster Hunter skal lanseres neste år, og i løpet av kvelden fikk vi se flere bilder fra eventyret der to jegere kjempet mot et monster som brukte den forræderske ørkensanden til sin fordel. Vi fikk også se noen glimt av andre skapninger, og fikk vite at vi ville få vite mer om den aktuelle tittelen under Gamescom i august.

Sjekk ut den nye traileren for Monster Hunter: Wilds nedenfor.