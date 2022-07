Mer Gears of War åpenbart under utvikling hos The Coalition

Gears 5 ble utgitt tilbake i 2019, men tre år senere har vi ikke hørt noe offisielt om den neste delen i denne episke actionserien. Det eneste vi vet med sikkerhet er at The Coalitions fremtidige prosjekter utvikles i Unreal Engine 5.

Nå vet vi også en ting til. Selv om de fleste av oss sannsynligvis regnet med det, avslører en ny jobbannonse at The Coalition for tiden jobber med et nytt Gears of War og leter etter en Lead Mission Designer som skal jobbe med serien. Det nye spillet vil heller ikke kun være flerspiller, da annonsen spesifikt nevner en enspillerkampanje.

Selv om dette absolutt er i tråd med det de fleste regnet med, er det fortsatt hyggelig å få bekreftelse på at flere Gears of War er på vei og at vi kan se frem til en ny enspillerkampanje.