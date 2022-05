Mer Resident Evil på vei til Dead by Daylight

HQ

For et år siden la Dead by Daylight til Resident Evil-karakterer i form av Jill Valentine, Leon S. Kennedy og Nemesis. Det nye kapittelet tillot oss også å spille på Raccoon City politistasjon, som utviklerne bekreftet nylig at de jobber med en ny, omarbeidet versjon av. Men det var ikke den eneste Resident Evil-relaterte nyheten de tilbød, da et helt nytt kapittel også er på vei.

Det nye kapittelet skal hete Project W, som umiddelbart bringer tankene til Albert Wesker. Dette vil være første gang Dead by Daylight har to kapitler fra samme varemerke, men det er ikke så mye vi vet om det ennå. Vi regner dog med mer informasjon snart.