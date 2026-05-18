Mer Yoshi-musikk lagt til i Nintendo Music

Nintendo fortsetter å utvide Nintendo Music-tjenesten med jevne mellomrom, og rett før helgen la de til to spill basert på vår alles favorittdinosaur. Vi snakker selvfølgelig om Yoshi, og mer spesifikt hans selvtitulerte spill for Game Boy og NES, som opprinnelig ble utgitt i 1991.

Game Boy-lydsporet består av 18 spor med en total spilletid på 25 minutter, mens NES-versjonen inneholder 11 spor fordelt på 15 minutter. Begge er tilgjengelige nå, så hvis du har et aktivt Switch Online-abonnement, kan du begynne å lytte med en gang.